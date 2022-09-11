Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ihale depremi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kadrolaşma ve usülsüz ihaleler Sayıştay raporlarına yansımıştı. Daha önce Cumhur İttifakı meclis üyelerinin de dile getirdiği adrese teslim ihaleler bu kez CHP'li bir isimden geldi. CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Yavaş yönetiminin İYİ Partili isimlere verdiği ihaleleri ve kadroları belgeleriyle açıkladı. İddiaların odağındaki isimlerden biri olan Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sessizliğini koruyor.

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