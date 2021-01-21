ANALİZ - Terör ve medya ilişkisi

Artık her şey değişiyor. Dünyadaki savaş taktikleri, siyasal ilişki yöntemleri, terör saldırılarının şekli ve terör ile mücadelede atılan adımlar. Türkiye uzun süredir bir taraftan ülke dışından yapılan operasyonlara karşı mücadele veriyor diğer taraftan da terör örgütleri ile etkili bir mücadele içinde. FETÖ'den PKK'ya DEAŞ'tan DHKP-C'ye kadar birçok terör örgütü Türkiye'nin zayıf düşmesi ve "özgürlüğünün" elinden alınması için büyük mücadele içinde. Ve günümüzde bunu en çok da "sosyal medya" üzerinden "algıların küreselleştirilmesi" yöntemi ile yürütüyor. Detaylar küresel terör ve medya analizimde...

Artık her şey değişiyor. Dünyadaki savaş taktikleri, siyasal ilişki yöntemleri, terör saldırılarının şekli ve terör ile mücadelede atılan adımlar. Türkiye uzun süredir bir taraftan ülke dışından yapılan operasyonlara karşı mücadele veriyor diğer taraftan da terör örgütleri ile etkili bir mücadele içinde. FETÖ'den PKK'ya DEAŞ'tan DHKP-C'ye kadar birçok terör örgütü Türkiye'nin zayıf düşmesi ve "özgürlüğünün" elinden alınması için büyük mücadele içinde. Ve günümüzde bunu en çok da "sosyal medya" üzerinden "algıların küreselleştirilmesi" yöntemi ile yürütüyor. Detaylar küresel terör ve medya analizimde...