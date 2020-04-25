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ANALİZ - Terör örgütü DHKP-C'nin siyasi ayağı kim? |Video
Terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığı ile bilinen Grup Yorum'un açlık grevi başlatan üyesi Helin Bölek hayatını kaybetti. Peki Helin Bölek grevi niçin ve kim uğruna yaptı? Ölümlerden beslenen DHKP-C terör örgütünün bu olaydaki rolü ve amacı neydi? Eli kanlı örgüt bu süreçte siyasetten nasıl güç aldı? Kimler ölümü kutsadı, eylemi meşrulaştırma kalktı? Terör örgütü DHKP-C'nin siyasi ayağı kim? Tüm bu soruların yanıtını analiz haberimizde...
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