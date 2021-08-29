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ANALİZ - Şehit Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşlerin hikayesi

A Haber
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Giriş: 29.08.2021 18:45
Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, zulüm zindanlarında geçen 6 yılın ardından 17 Haziran 2019'da çıktığı mahkemede şehit düştü. Mursi'nin ölümü islam dünyasını yasa boğarken Batı dünyası yine sessizliğini korudu. Peki, darbeyle görevden uzaklaştırılan Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşlerin hikayesi nasıl başladı? Detaylar analiz haberimizde...
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