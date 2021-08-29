29 Ağustos 2021, Pazar
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ANALİZ - Şehit Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşlerin hikayesi
Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, zulüm zindanlarında geçen 6 yılın ardından 17 Haziran 2019'da çıktığı mahkemede şehit düştü. Mursi'nin ölümü islam dünyasını yasa boğarken Batı dünyası yine sessizliğini korudu. Peki, darbeyle görevden uzaklaştırılan Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşlerin hikayesi nasıl başladı? Detaylar analiz haberimizde...