ANALİZ - Şehit Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşlerin hikayesi

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, zulüm zindanlarında geçen 6 yılın ardından 17 Haziran 2019'da çıktığı mahkemede şehit düştü. Mursi'nin ölümü islam dünyasını yasa boğarken Batı dünyası yine sessizliğini korudu. Peki, darbeyle görevden uzaklaştırılan Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşlerin hikayesi nasıl başladı? Detaylar analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN