ANALİZ - Pençe harekatları PKK'yı dağıttı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2019’da Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Harekatı dizisi Haziran 2020’de başlatılan “Pençe-Kartal” ve “Pençe-Kaplan” harekatlarıyla derinleştirilerek sürdürülüyor. Yurtiçinde ve sınır ötesindeki harekatlarla dağılan PKK farklı stratejilerle ayakta durmaya çalışıyor. PKK-YPG bunu yaparken ABD ve Rusya dahil iş birliği yapabileceği devletlere sığınmayı da ihmal etmiyor. Detaylar analiz haberimizde… Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2019'da Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Harekatı dizisi Haziran 2020'de başlatılan "Pençe-Kartal" ve "Pençe-Kaplan" harekatlarıyla derinleştirilerek sürdürülüyor. Yurtiçinde ve sınır ötesindeki harekatlarla dağılan PKK farklı stratejilerle ayakta durmaya çalışıyor. PKK-YPG bunu yaparken ABD ve Rusya dahil iş birliği yapabileceği devletlere sığınmayı da ihmal etmiyor. Detaylar analiz haberimizde…