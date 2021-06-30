ANALİZ - Milli projeler neden hedefte?

Muhalefet, geçmişten bugüne, ülke menfaatine uygun ne kadar proje varsa hepsine karşı çıktı. Karalama kampanyaları yürüttü. İşte o projelerden biri de İzmit Körfezi'nin gerdanlığı Osmangazi Köprüsü'ydü. Açılışının üzerinden tam 5 yıl geçti. 30 Haziran 2016'de hizmete açılan Osmangazi Köprüsü ile artık İzmit Köfrezi 4 dakikada geçiliyor. İzmir- İstanbul arası yolculuk ise 3,5 saatin altına düştü. Detaylar Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberimizde...

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