30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ - Milli projeler neden hedefte?

ANALİZ - Milli projeler neden hedefte?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2021 11:11
Muhalefet, geçmişten bugüne, ülke menfaatine uygun ne kadar proje varsa hepsine karşı çıktı. Karalama kampanyaları yürüttü. İşte o projelerden biri de İzmit Körfezi'nin gerdanlığı Osmangazi Köprüsü'ydü. Açılışının üzerinden tam 5 yıl geçti. 30 Haziran 2016'de hizmete açılan Osmangazi Köprüsü ile artık İzmit Köfrezi 4 dakikada geçiliyor. İzmir- İstanbul arası yolculuk ise 3,5 saatin altına düştü. Detaylar Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milli projeler neden hedefte?
Milli projeler neden hedefte?
Yalan bombardımanın psikolojimize etkisi ne?
Yalan bombardımanın psikolojimize etkisi ne?
Anadolu Kartalı 2021 Tatbikatı
Anadolu Kartalı 2021 Tatbikatı
Hangi ürünlerde seçmece bitiyor?
Hangi ürünlerde seçmece bitiyor?
Bilim Kurulu’nda gündem 3.doz!
Bilim Kurulu’nda gündem 3.doz!
Tahliye kararı nasıl alındı?
Tahliye kararı nasıl alındı?
Yalan siyaseti ile psikolojik harp!
Yalan siyaseti ile psikolojik harp!
Delta varyantı nedir? Delta varyantı belirtileri
Delta varyantı nedir? Delta varyantı belirtileri
Başkent'te FETÖ operasyonu
Başkent'te FETÖ operasyonu
Tam normalleşme 1 temmuz'da başlıyor
Tam normalleşme 1 temmuz'da başlıyor
Ekrem İmamoğlu'na Bakan Mustafa Varank'tan sert eleştiri
Ekrem İmamoğlu'na Bakan Mustafa Varank'tan sert eleştiri
A Haber neden hedefte?
A Haber neden hedefte?
Daha Fazla Video Göster