ANALİZ| Liselileri sokağa çekme "projesi" ve CHP rolü!

Türkiye, son günlerde fitili yakılan bir tartışmaya ve onu izleyen eylemlere sahne oluyor. Proje okullardaki öğretmen atamalarından bahsediyoruz. Öğretmen atamalarıyla ilgili birçok iddia ortaya atılırken, birileri tarafından da liseliler sokağa çekilmek isteniyor. Peki öğretmen atama tartışmasında gerçek ne, liseli gençler planlanan tuzağın parçası mı yapılmak isteniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN