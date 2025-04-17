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ANALİZ| Liselileri sokağa çekme projesi ve CHP rolü!

ANALİZ| Liselileri sokağa çekme "projesi" ve CHP rolü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 18:10
Türkiye, son günlerde fitili yakılan bir tartışmaya ve onu izleyen eylemlere sahne oluyor. Proje okullardaki öğretmen atamalarından bahsediyoruz. Öğretmen atamalarıyla ilgili birçok iddia ortaya atılırken, birileri tarafından da liseliler sokağa çekilmek isteniyor. Peki öğretmen atama tartışmasında gerçek ne, liseli gençler planlanan tuzağın parçası mı yapılmak isteniyor.
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ANALİZ| Liselileri sokağa çekme projesi ve CHP rolü!
Liselileri sokağa çekme projesi ve CHP rolü!
Liselileri sokağa çekme "projesi" ve CHP rolü!
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