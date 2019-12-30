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30.12.2019
ANALİZ - "Kanal İstanbul" projesi depremi tetikler mi? İşte çılgın projeyle ilgili yalanlar ve gerçekler |Video
Asrın projesi olarak nitelendirilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği "Kanal İstanbul" projesi gündeme geldiği günden itibaren Türkiye karşıtlarının ve muhalefetin karalama kampanyaları ve algı operasyonlarına hedef oluyor. Türkiye'ye siyasi ekonomik anlamda büyük güç katacak proje asılsız iddialar ve ithamlarla itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Muhalefet "Kanal İstanbul"u neden hedef alıyor? Proje depremi tetikler mi? Kanal İstanbul belediyeye ek maliyet getirir mi? Montrö Boğazlar Sözleşmesine aykırı mı? Karadeniz ve Marmara'da balıkçılığı etkiler mi? Su kaynakları yok mu olacak? gibi soruların yanıt bulduğu tamamlandığında tarihe ve coğrafyaya mühür vuracak 'Kanal İstanbul' ile ilgili yalanlar ve gerçeklerin anlatıldığı özel analiz haberimiz...
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