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Paris alev alev! Eylemciler belediye binasını ateşe verdi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Paris alev alev! Eylemciler belediye binasını ateşe verdi

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketinin yeniden patlak vermesiyle tansiyon tavan yaparken, hayat pahalılığı ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı sokağa dökülen yüz binler başkent Paris'i adeta savaş alanına çevirdi. Polisin sert müdahalesiyle çatışmaların büyüdüğü kentte eylemcilerin belediye ve valilik binalarını ateşe vermesi ekranlara yansıdı. Konuya ilişkin A Haber’de konuşan Gazeteci Murat Özer, yaşanan büyük yıkım ve tarihi yapıların hedef alınmasının arkasında profesyonel bir elin olabileceğine dikkat çekti.

A Haber Fransa'da öfkenin merkezinde! Paris sokaklarında gerilim
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A Haber Fransa'da öfkenin merkezinde! Paris sokaklarında gerilim
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