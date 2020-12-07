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ANALİZ - FETÖ'nün lideri kim olacak? Karanlık kurul üyesi İsmet Aksoy kim?

A Haber
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Giriş: 07.12.2020 12:05
Güncelleme:07.12.2020 12:06
Terör örgütü FETÖ'nün 'karanlık kurul üyeleri' mercek altında. Özellikle elebaşı Fetullah Gülen'den sonra örgütün başına kimin geçeceğine karar verecek olan yapıda İsmet Aksoy ismi öne çıkmaya başladı. Peki kim bu İsmet Aksoy? Detaylar analiz haberimizde...

Terör örgütü FETÖ'nün 'karanlık kurul üyeleri' mercek altında. Özellikle elebaşı Fetullah Gülen'den sonra örgütün başına kimin geçeceğine karar verecek olan yapıda İsmet Aksoy ismi öne çıkmaya başladı. Peki kim bu İsmet Aksoy? Detaylar analiz haberimizde...

FETÖ’nün Karanlık Kurul üyeleri: FETÖ elebaşı Gülenin ev arkadaşı Suat Yıldırım FETÖ'NÜN KARANLIK KURUL ÜYELERİ: FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN EV ARKADAŞI SUAT YILDIRIM
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