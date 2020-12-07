ANALİZ - FETÖ'nün lideri kim olacak? Karanlık kurul üyesi İsmet Aksoy kim?

Terör örgütü FETÖ'nün 'karanlık kurul üyeleri' mercek altında. Özellikle elebaşı Fetullah Gülen'den sonra örgütün başına kimin geçeceğine karar verecek olan yapıda İsmet Aksoy ismi öne çıkmaya başladı. Peki kim bu İsmet Aksoy? Detaylar analiz haberimizde...

Terör örgütü FETÖ'nün 'karanlık kurul üyeleri' mercek altında. Özellikle elebaşı Fetullah Gülen'den sonra örgütün başına kimin geçeceğine karar verecek olan yapıda İsmet Aksoy ismi öne çıkmaya başladı. Peki kim bu İsmet Aksoy? Detaylar analiz haberimizde...