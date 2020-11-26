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FETÖ’nün Karanlık Kurul üyeleri: FETÖ elebaşı Gülen'in ev arkadaşı Suat Yıldırım

'de 1960'larda teröristbaşı Gülen ile aynı evi paylaşan , kuruluş yıllarından başlayarak örgüt faaliyetleri içinde yer aldı. 'nün sözde "tayin heyeti" içinde bulunan Suat Yıldırım, örgüt üzerinde etkisi bulunan kişiler arasında gösteriliyor.  'daki "FETÖ çatı davası" ve 'daki "futbolda şike" soruşturmasında FETÖ tarafından kurulan kumpasa ilişkin davaların sanığı olan Yıldırım, 2015'te yurt dışına kaçtı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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FETÖ’nün Karanlık Kurul üyeleri: FETÖ elebaşı Gülen'in ev arkadaşı Suat Yıldırım

Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan Fetullahçı Terör Örgütü'nde () güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı 'den sonra yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul üyelerine" çevirdi.

Dava dosyalarından derlenen bilgilere göre, örgütün "Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen bu kurulun üyelerinden , 1964'te mezun oldu.

Bir süre Diyarbakır'da müftü yardımcılığı yaptıktan sonra 'ye il müftüsü olarak atanan Yıldırım, burada tanıştığı FETÖ elebaşı Gülen ile aynı evde kalmaya başladı.

Yıldırım, 1968'de asistan oldu. Çeşitli üniversitelerdeki çalışmaları sonucunda profesörlüğe kadar yükselen Yıldırım, kuruluş yıllarından itibaren FETÖ'nün faaliyetleri içinde yer aldı.

SÖZDE "TAYİN HEYETİ"NDE

Bir dönem örgütte yer alan Çetin Acar, Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün önce açılan ve kamuoyunda "FETÖ çatı davası" olarak bilinen davanın iddianamesine giren beyanında "örgütün üst kurullarınca alınan kararların Yıldırım tarafından incelendiğini" bildirdi.

Yine bir dönem örgütte yer alan Nurettin Veren de Yıldırım'ın örgütün her türlü tayin, terfi ve yönlendirmesinin değerlendirildiği "tayin heyeti" içinde yer aldığını belirtti.

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Aynı dava kapsamında ifadesi bulunan gizli tanık "Kasırga" ise Yıldırım'ın direkt örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e bağlı olduğunu, onun arasında bulunduğu örgüt mensubu bir grubun Türkiye'de yapılan tüm toplantılara Gülen adına başkanlık ettiklerini ve aldıkları talimatları alt kademelere ilettiklerini anlattı.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN FAKÜLTESİNİN DEKANLIĞINI YAPTI

Yıldırım, 1993-1995 yıllarında İlahiyat Fakültesi dekanlığı yaptı. FETÖ'nün 15-16 Temmuz 2016 gecesi Akıncı Üssü'nden darbe girişimini yöneten, yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve o günden bu yana halen aranan örgütün sözde "TSK imamı" , Yıldırım'ın görev yaptığı dönemde bu fakülteye akademisyen olarak adım attı.

Fetullah Gülen'in operasyon ekibi içinde yer aldığı, örgüt içerisinde görüşlerine değer verilen ve örgüt üzerinde etkisi bulunan kişiler arasında yer aldığı belirlenen Yıldırım, örgüte müzahir kuruluşların etkinliklerinde sıkça konuşmacı olarak boy gösterdi.

HAKKINDAKİ DAVALAR

Suat Yıldırım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "FETÖ çatı davası" ile Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ mensuplarının "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 108 kişiye açtığı davanın firari sanıkları arasında bulunuyor.

"Futbolda şike" soruşturması dava dosyasında beyanlarına yer verilen gizli tanık "Güneş", "şike soruşturması" başlamadan önce, kapatılan Zaman gazetesinde Yıldırım ile , gazetenin Genel Yayın Müdürü , Samanyolu Yayın Grup Başkanı , eski milletvekili İlhan İşbilen ve Mehmet Ali Şengül'ün toplantı yaptığını bildirerek, şunları aktarmıştı:


"Toplantıda, kulüplere yönelik bir operasyon yapılacağı ve bunun merkezinde Fenerbahçe olacağı söylendi. Hidayet Karaca, 'Bu spor camiasını nasıl ele geçireceğiz?' diye sordu. Şerif Ali Tekalan, Suat Yıldırım'a 'Federasyon ile ilgili durum nedir?' dedi. Yıldırım, 'İçeriden de bir temizliğin yapılması bekleniyor.' karşılığını verdi. Tekalan da 'Radyomuz var, televizyonumuz var, gazetemiz var, her alanda varız ama en popüler saha olan futbolda yokuz. Bu çok büyük bir eksiklik. Berlusconi İtalya'da bir futbol kulübü başkanıydı. Mafya olduğu bilinmesine rağmen futbol onun geçmişini sildirdi ve daha ileriye taşıyarak başbakan yaptı. Aziz Yıldırım da inanılmaz bir kitleye hitap ediyor. Fenerbahçe taraftarları aynı bizim gibi kendi aralarında kenetlenmiştir. Emniyetteki arkadaşlara söyleyelim, şike yasası çıkıncaya kadar bir şablon oluştursunlar ve bu kişiler hakkında önleme dinlemesi yapsınlar ki her şey önümüzde hazır dursun.' dedi."

Ankara'daki davada ağırlaştırılmış müebbet, İstanbul'daki davada ise 78 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yıldırım, 4 Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı. Suat Yıldırım, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle "kırmızı kategori"de yer alıyor.

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