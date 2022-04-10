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ANALİZ- Erbakan CHP ile koalisyona neden sıcak baktı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2022 18:37
Siyasi partiler, 23 Haziran 2023 seçimleri için çalışmalarına şimdiden hız verdi. Hedef, 2023 seçimlerinde en yüksek oyu alarak, iktidar olabilmek. Ve 2023 ittifak partileri açısından oldukça önemli. Muhalefet 6'lı masa kurdu. 6'lı masada en dikkat çeken parti ise Saadet Partisi oldu. Peki, gerçekten de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun dediği gibi "Necmettin Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu? Yanıtı analizimizde.
Erbakan CHP ile koalisyona neden sıcak baktı?
Erbakan CHP ile koalisyona neden sıcak baktı?
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