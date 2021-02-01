ANALİZ - CHP'de geçmişten bugüne liyakat ve kadrolaşma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kadrolaşma CHP İstanbul il başkan yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serildi. CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımının arkasından bu gerçek mi var? Çıkarılan işçilerin yerine neden liyakatsiz atamalar yapılıyor? Detaylar analiz haberimizde...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kadrolaşma CHP İstanbul il başkan yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serildi. CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımının arkasından bu gerçek mi var? Çıkarılan işçilerin yerine neden liyakatsiz atamalar yapılıyor? Detaylar analiz haberimizde...