Ağustos ayına gelindiğinde ise 9 bin 496 şirket ticari hayatına başladı, bin 305 şirket ise faaliyetine ara verdi. Eylül'de 10 bin 764 şirket açılırken bin 582 firma kapandı. Ekim'de 10 bin 419 şirket açıldı, bin 331 şirket kapandı. Kasım'da 8 bin 782 şirket açılırken, 986 şirket kapandı. Aralık ayında ise 8 bin 560 şirket açılıyor ve sadece 3 bin 179 şirket kapanıyor. Kapanan şirketlerin kapısına kilit vurulmadığı bir çoğunun başka ticari faaliyet alanına yöneldiği bir kısmının ise diğer firmalarla birleştiği de kayıtlara geçti.

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