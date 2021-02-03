ANALİZ - CHP siyaseti neden gerginleştiriyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaseti gerginleştirme çabasının bir strateji olduğunu artık herkes kabul ediyor. Son dönemlerdeki darbe iması ile bu stratejinin bir kez daha devreye sokulduğu görülüyor. Peki ana muhalefet partisi demokrasiye yönelik tehditler içeren bu üslubu ile neyi amaçlıyor? Geçmişte kimler CHP'nin tehditlerinin hedefi oldu. Detaylar analiz haberinde...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaseti gerginleştirme çabasının bir strateji olduğunu artık herkes kabul ediyor. Son dönemlerdeki darbe iması ile bu stratejinin bir kez daha devreye sokulduğu görülüyor. Peki ana muhalefet partisi demokrasiye yönelik tehditler içeren bu üslubu ile neyi amaçlıyor? Geçmişte kimler CHP'nin tehditlerinin hedefi oldu. Detaylar analiz haberinde...