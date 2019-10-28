ANALİZ - CHP PYD/YPG'yi tehdit olarak görmüyor mu? |Video

Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde terör örgütlerine ses çıkaramaması ve hatta eli kanlı örgütleri meşru göstermeye çalışma girişimleri tepki topluyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YĞG/PYD'yi yok etmek için hem sahada hem de masada amansız bir mücadele verirken, CHP ise PYD yandaşı sözde akademisyeni ''Suriye konferansı''na davet edip, Türkiye'yi hedef almasına göz yumuyor. Peki, CHP neyi amaçlıyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturması ile başlayan partideki savrulma nereye gidiyor? CHP, PYD-YPG'yi tehdit olarak görmüyor mu? CHP'nin terör örgütü YPG'ye bakışı? CHP'ye göre terörün tanımı ne? sorularının yanıtı özel olarak hazırlanan analiz haberimizde...

CHP koridorlarında ihanet kol geziyor. Millete, devlete ve vatan için toprağa düşen binlerce şehidin hatırasına göz göre göre ihanet ediyor ana muhalefet partisi. Her şey milyonların gözü önünde gerçekleşiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp PYD-YPG'nin terör örgütü olmadığını savunabiliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ''iki büyük eserimden biri'' dediği partinin başındaki kişi maalesef teröristlerin avukatlığına soyunuyor. İhanet, yalan ve riya yüzleri kızartmaya yetmiyor CHP'de...

"AFRİN'E GİRMEYİN!"

Türkiye'nin güney sınırlarını terörden temizlemek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını başlattığı günlerde sahnede yine CHP vardı. Genel başkanından yardımcısına, milletvekilinden parti meclisi üyesine ''aman Afrin'e girmeyin'' çığlıkları yükselmeye başladı. Tabi ortakları HDP'de her zamanki gibi CHP ile aynı saftaydı. Bunun adı ihanette ortaklaşmaktı ve öyle oldu.

Ne acı değil mi, altı okundan biri milliyetçilik olan bir partinin teröristlerle kol kola girmesi, terör seviciliğine soyunması! Gerçekler acıydı.

CHP, PYD-YPG'yi savunmaktan ve hatta onlarla komşu olabiliriz demekten dahi çekinmedi.

CHP'NİN SKANDALLARLA DOLU ''SURİYE KONFERANSI''

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öyle cümleler kurdu ki bu süreçte. Türk siyasi tarihine geçti skandal açıklamaları. Ülke yönetmeye talip bir partinin genel başkanının sözleri yol göstermek, fikir vermek yerine kafaları allak bullak etmekten öteye geçemedi. O sözleri duyan kulaklarına inanamadı, okuyan bir daha okudu. Ve bir kez daha sahneye çıktı Kılıçdaroğlu'nun CHP'si. Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde ''Suriye konferansı'' düzenledi ana muhalefet partisi. Kimlerin o konferansa davet edildiği merak konusuydu daha da önemlisi Kılıçdaroğlu, avukatlığına soyunduğu ''kendi halkını savunan meşru bir örgüt'' olarak gördüğü PYD'den temsilciler konferansta olacak mıydı? Kılıçdaroğlu'nun yine yalana sarıldığı çok geçmeden ortaya çıktı. Suriye'li muhaliflerinden kimsenin katılmadığı konferansta terör örgütü PYD'ye yakınlığı ile bilinen her fırsatta eli kanlı örgütü meşru göstermeye çalışan Amerikalı Akademisyen Amy Austin Holmes vardı. Sosyal medya hesabında PYD ile ilgili çok sayıda paylaşımı dikkat çekiyor terör sevicisi akademisyenin... Aslında tüm bu yaşananlara şaşırmamak gerek. Çünkü terör örgütü PYD ile hep yakın ilişki içinde oldu CHP...

Kılıçdaroğlu, Avrupa ülkelerini kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan Almanya'da. Birlikte poz verdiği kişiler PKK terör örgütünün aktivistleri Sevim Dağdelen ve Evrim Sommer. Sevim Dağdelen, Almanya'da Sol Parti'nin grup başkan yardımcısı. Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği açık destekle biliniyor. Almanya'da Federal Meclisi'nde terör örgütü YPG'ye ait paçavrayı açarak propaganda yaptığı görüntüler hala hafızalarda. Daha önce terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim ile de görüşen Dağdelen, Avrupa Birliği'nin müzakereleri durdurarak Türkiye'ye istediğini yaptırabileceğini savunmuştu.

Yani Kılıçdaroğlu'nun birlikte poz verdiği kişi tam bir Türkiye düşmanı, terörist dostuydu.

Kılıçdaroğlu yalnızca terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG ile yakın temas kurmadı. Yıllarca PKK yandaşları ile de omuz omuza yürüdü. Sözde adalet yürüyüşünde yanında olanlar ile 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerindekiler aynı kişilerdi.

Kılıçdaroğlu'nun ilke, kural tanımayan politikaları hem kendisini hem de genel başkanı olduğu partiyi ihanet çukuruna hızla sürüklüyor. Millet, yaşananları takip ediyor ve bir kenara not ediyor affedilmesi mümkün olmayan sabıkaları. Zamanı geldiğinde hesabını sormak için...