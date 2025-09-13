13 Eylül 2025, Cumartesi

ANALİZ| CHP 100 yılda kaç kez bölündü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 22:16
Cumhuriyet’in kurucu partisi CHP, Türk siyasetinde en çok bölünmeye sahne olan parti olarak biliniyor. 1923’te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan CHP, Atatürk’ün vefatından sonra hiç durmayan iç çekişmelerle anıldı. Bu çekişmeler, yıllar içinde yeni partilerin doğmasına yol açtı. Demokrat Parti’den Güven Partisi’ne, DSP’den Memleket Partisi’ne kadar pek çok siyasi oluşum, CHP’den ayrılan kadrolar tarafından kuruldu. Peki CHP’den bugüne kadar kaç parti çıktı? A Haber Araştırma ve Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, arşivlere girerek bu soruya yanıt aradı. Detaylar A Haber’de…
