25 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ-1991-1996 arasındaki baskı ve denetimci hava

ANALİZ-1991-1996 arasındaki baskı ve denetimci hava

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2023 15:24
1960'lı yıllardan itibaren zayıf koalisyon hükümetleri ile tanışan Türkiye’de 2002'ye kadar 17 koalisyon hükümeti kuruldu. En uzun süren koalisyon hükümeti ise DYP-SHP/CHP koalisyonu oldu. Peki 1991-1996 yıları arasındaki hükümetin basın özgürlüğü konusundaki tutumu ne oldu, nasıl bir sınav verdi?
1991-1996 arasındaki baskı ve denetimci hava
1991-1996 arasındaki baskı ve denetimci hava
AK Parti’de temayül yoklaması!ü
AK Parti’de temayül yoklaması!ü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Tele 1’de 28 Şubat zihniyeti hortladı!
Tele 1'de 28 Şubat zihniyeti hortladı!
İşte mezuniyet belgeleri!
İşte mezuniyet belgeleri!
Rekor bağış! İşte AK Parti farkı
Rekor bağış! İşte AK Parti farkı
Başkan Erdoğan İstanbul’da!
Başkan Erdoğan İstanbul'da!
6’lı koalisyon Kandil’in esiri oldu!
6'lı koalisyon Kandil'in esiri oldu!
HDP asıl niyetini mi açıkladı?
HDP asıl niyetini mi açıkladı?
İşte yanan İskenderun Limanı’nın son hali
İşte yanan İskenderun Limanı'nın son hali
Vatandaş emekli maaşına ne diyor?
Vatandaş emekli maaşına ne diyor?
İşte kalıcı konut örneği!
İşte kalıcı konut örneği!
Daha Fazla Video Göster