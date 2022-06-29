29 Haziran 2022, Çarşamba
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Anadolu Kartalı-2022 tatbikatı! Akıncı TİHA'nın ilk uluslararası tatbikatı
Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nin ilk haftası tamamlandı. Eğitime ilk haftada 967 milli ve 368 yabancı personel katıldı. Akıncı-TİHA, ilk kez uluslararası tatbikatta yer alarak gözlemcilere sergiledi. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.