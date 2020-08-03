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Ana muhalefette muhalefete yer yok!

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Giriş: 03.08.2020 13:06
Güncelleme:03.08.2020 13:28
Gandi lakabıyla lanse edilen Kemal Kılıçdaroğlu için okyanus medyasında büyük bir şişirme vardı. Kurtarıcı olacaktı, en azından kampanyalar böyle yürütüldü. Ancak şişirmeler karşılık bulmadı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de tek adamlık dönemini başlattı. 2010 yılından bugüne kadar CHP'de parti içi muhalif isimler ya ihraç edildi ya da baskılar nedeniyle partilerinden istifa etmek zorunda kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile muhalifler arasında neler yaşandı? Detaylar analiz haberimizde.
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