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Amasya Badal Tüneli açılıyor! Keskin virajlar tünelle aşılacak

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 13:51
Amasya'da yapımı tamamlanan Badal Tüneli bugün açılıyor. Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferansla gerçekleştirecek. Tünelin önemini, ulaşımda ne gibi konforlar sağlayacağını A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
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