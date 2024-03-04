04 Mart 2024, Pazartesi
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Altında yön ne olacak? Yatırımcı ne yapmalı?
Haftanın ilk iş gününde piyasalarda hareketlilik var. Gram altın 2 bin 100 TL’nin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Ons altında ise direnç seviyeleri test ediliyor. Peki yatırımda güvenli liman gayrimenkul mü altın mı? Yeni yılda hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? Altın yeni rekorlar kıracak mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan piyasa uzmanı Rıza Gökat Tuğsavrol değerlendirdi.