01 Mart 2024, Cuma
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Altında yön ne olacak? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altında nasıl bir seyir bekleniyor?
Altın fiyatları yeni yıla hızlı başladı. Gram, çeyrek altın fiyatları yatırımcının takibinde. Peki yakın gelecekte altında nasıl bir seyir bekleniyor? Gram altın 2500 TL'yi görecek mi? Detayları A haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan altın piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrul anlattı.