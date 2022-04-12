12 Nisan 2022, Salı
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Altında yeni oyun | Sahte altın nasıl anlaşılır? Anlamanın en basit yolu ne?
Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sektörde sahtecilik de artmaya başladı. Altına bakır karıştırılıp gerçek diye satıyorlar. Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Sahte altın nasıl anlaşılır? Anlamanın en basit yolu? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ı konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.