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ALTAY tankı envantere giriyor

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Giriş: 23.04.2023 12:02
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni ALTAY Tankı, bugün Sakarya Arifiye’de düzenlenecek törenle testleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.
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ALTAY tankı envantere giriyor
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