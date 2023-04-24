24 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Almanya'da yine çifte standart! AK Parti engellendi, HDP'nin seçim bürosu açmasına izin verildi

Almanya'da yine çifte standart! AK Parti engellendi, HDP'nin seçim bürosu açmasına izin verildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.04.2023 12:09
Almanya yine çifte standart uyguladı. AK Parti'nin seçim çalışmaları engellenirken, HDP'nin seçim bürosu açmasına izin verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Almanya’da yine çifte standart!
Almanya'da yine çifte standart!
YSK yurt dışına heyet gönderiyor
YSK yurt dışına heyet gönderiyor
Provoke etmek isteyenlere adeta ders verdi!
Provoke etmek isteyenlere adeta ders verdi!
İlk misafirleri Erdoğan ve Bahçeli oldu
İlk misafirleri Erdoğan ve Bahçeli oldu
Seçmenin nabzı son anketlere yansıdı
Seçmenin nabzı son anketlere yansıdı
Bakan Akar’dan “dörtlü toplantı” açıklaması
Bakan Akar’dan “dörtlü toplantı” açıklaması
Sudan’da Türk vatandaşları tahliye ediliyor
Sudan’da Türk vatandaşları tahliye ediliyor
Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi
HDP’li Türk’ten Akşener’e: Varlığımıza alışın
HDP’li Türk’ten Akşener’e: Varlığımıza alışın
İşte FETÖ’nün kara propaganda beyni!
İşte FETÖ’nün kara propaganda beyni!
Yeni Altay Tankı TSK’ya teslim edildi!
Yeni Altay Tankı TSK'ya teslim edildi!
Bu ülke terör devleti değildir
"Bu ülke terör devleti değildir"
Daha Fazla Video Göster