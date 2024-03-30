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Almanya ile Rum kesimi arasında Türkiye krizi! Almanların Türkiye desteğine Rum engeli

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 30.03.2024 16:14
Yakın zamanda açıklanması beklenen Avrupa Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde 'Türkiye' krizi yaşandığını ortaya çıktı. Almanya Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin bildirgeye en az 4 olumlu madde eklemek isterken, Rum kesiminin buna karşı çıktığı iddia ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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