Almanya ile Rum kesimi arasında Türkiye krizi! Almanların Türkiye desteğine Rum engeli

Yakın zamanda açıklanması beklenen Avrupa Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde 'Türkiye' krizi yaşandığını ortaya çıktı. Almanya Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin bildirgeye en az 4 olumlu madde eklemek isterken, Rum kesiminin buna karşı çıktığı iddia ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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