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Almanya eylülde sandığa gidiyor! Merkel'in koltuğuna aday “Türk Dostu” Laschet

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2021 15:28
Güncelleme:27.04.2021 15:28
Bu eylül ayında Almanya, yeni bir federal parlamento seçimi için sandık başına gidecek. Bu, Angela Merkel'in 2005'ten bu yana ilk kez şansölyeliğe aday olmayacağı ilk seçim olma niteliğine sahip. Almanya ve Avrupa siyasetini kökünden etkileyecek seçimler dünyada yakından takip ediliyor. Almanya'daki seçim kıtanın siyasi manzarasını temelinde sarsma potansiyeline sahip. 26 Eylül'deki parlamento seçimleri sadece yeni bir meclisin oluşumuna sebep olmayacak, aynı zamanda Almanya'da şansölye koltuğuna yeni bir liderin oturmasını da sağlayacak. İşte bu konuda A Haber’in hazırladığı analiz haber…
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