Almanlar alkol Türkler ayran ile test etti! Zırhlı kara aracı Teber-35’e dikkat çeken test

Almanya'nın zırhlı kara araçlarında iddialı bir test var. Zırhlı kara aracının kulesindeki namluya alkollü bir içecek konur ve araç o şekilde hareket eder. Kule stabilizasyonunun sağlamlığına vurgu yapılan testin sonunda, bardak kontrol edilir ve dökülmediği görülür. Türkiye'nin zırhlı kara platformları üreticisi FNSS, Almanların Leopard 2 ile yaptığı bu testin bir benzerini yerli kule ve yine yerli bir içecek olan ayran ile yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN