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Almanlar alkol Türkler ayran ile test etti! Zırhlı kara aracı Teber-35’e dikkat çeken test

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2024 09:09
Almanya'nın zırhlı kara araçlarında iddialı bir test var. Zırhlı kara aracının kulesindeki namluya alkollü bir içecek konur ve araç o şekilde hareket eder. Kule stabilizasyonunun sağlamlığına vurgu yapılan testin sonunda, bardak kontrol edilir ve dökülmediği görülür. Türkiye'nin zırhlı kara platformları üreticisi FNSS, Almanların Leopard 2 ile yaptığı bu testin bir benzerini yerli kule ve yine yerli bir içecek olan ayran ile yaptı.
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