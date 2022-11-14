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Alman televizyon kanalından İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin alçak provokasyon: İç siyasi çatışmanın yaşanacağını düşünebiliriz

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Giriş: 14.11.2022 18:48
İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain terör saldırısı yabancı basında da geniş yankı bulurken, bazı yayın organları ise saldırı üzerinden algı operasyonlarına başladı. ABD merkezli New York Times hain saldırı üzerinden Türkiye'yi hedef alırken bir skandal açıklama da Alman televizyon kanalından geldi. İşte detaylar...
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