Almanya'dan Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Helge Lindh, mecliste yaptığı bir konuşmayla gündeme geldi. Ülkedeki aşırı sağcı ve ırkçı partilere sert tepki göstererek Müslümanlardan özür dilemişti. Lindh, A Haber'e konuştu ve Avrupa'nın hızla büyüyen 'İslamofobi' sorununu anlattı. Detayları A Haber Dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.

Almanya'dan Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Helge Lindh, mecliste yaptığı bir konuşmayla gündeme geldi. Ülkedeki aşırı sağcı ve ırkçı partilere sert tepki göstererek Müslümanlardan özür dilemişti. Lindh, A Haber'e konuştu ve Avrupa'nın hızla büyüyen 'İslamofobi' sorununu anlattı. Detayları A Haber Dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.