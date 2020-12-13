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Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki! Alman milletvekili Helge Lindh A Haber’de: Müslümanlar ve Türkler Alman toplumunun bir parçası

A Haber
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Giriş: 13.12.2020 12:32
Güncelleme:13.12.2020 12:50
Almanya'dan Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Helge Lindh, mecliste yaptığı bir konuşmayla gündeme geldi. Ülkedeki aşırı sağcı ve ırkçı partilere sert tepki göstererek Müslümanlardan özür dilemişti. Lindh, A Haber'e konuştu ve Avrupa'nın hızla büyüyen 'İslamofobi' sorununu anlattı. Detayları A Haber Dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.

Almanya'dan Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Helge Lindh, mecliste yaptığı bir konuşmayla gündeme geldi. Ülkedeki aşırı sağcı ve ırkçı partilere sert tepki göstererek Müslümanlardan özür dilemişti. Lindh, A Haber'e konuştu ve Avrupa'nın hızla büyüyen 'İslamofobi' sorununu anlattı. Detayları A Haber Dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.

Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki! Alman milletvekili Helge Lindh A Haber’de: Müslümanlar ve Türkler Alman toplumunun bir parçası ALMAN SİYASETÇİDEN İSLAMOFOBİK TUTUMA TEPKİ! ALMAN MİLLETVEKİLİ HELGE LİNDH A HABER'DE: MÜSLÜMANLAR VE TÜRKLER ALMAN TOPLUMUNUN BİR PARÇASI

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