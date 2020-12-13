Şunu anlamalıyız, Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler herhangi bir terör olayına karşı birlikte savaşıyor. Aslında, Orta Doğu'daki Müslüman toplum da aşırılıkçılığa karşı savaşıyor. Olayların asıl kurbanı onlar. Hepimiz biriz, hepimiz bir olmalıyız. Bence Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da camileri kapatmak, İslam'ı ve Müslümanların yaşam biçimini tartışmaya açmak akıllıca ve doğru bir şey değil. Benim bakış açıma göre, terörizmle etkili bir şekilde savaşmanın yolu bu değil.