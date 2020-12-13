Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki! Alman milletvekili Helge Lindh A Haber’de: Müslümanlar ve Türkler Alman toplumunun bir parçası
Almanya'dan Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Helge Lindh, mecliste yaptığı bir konuşmayla gündeme geldi. Ülkedeki aşırı sağcı ve ırkçı partilere sert tepki göstererek Müslümanlardan özür dilemişti. Lindh, A Haber'e konuştu ve Avrupa'nın hızla büyüyen 'İslamofobi' sorununu anlattı. Detayları A Haber Dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.
Almanya'dan Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Helge Lindh, mecliste yaptığı bir konuşmayla gündeme geldi. Ülkedeki aşırı sağcı ve ırkçı partilere sert tepki göstererek Müslümanlardan özür dilemişti. Lindh, A Haber'e konuştu ve Avrupa'nın hızla büyüyen 'İslamofobi' sorununu anlattı. Detayları A Haber Dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.
Lindh, A Haber'e konuştu ve Avrupa'nın hızla büyüyen 'İslamofobi' sorununu anlattı. Detayları A Haber Dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.
İSLAMOFOBİYE KARŞI DAHA FAZLA ŞEY YAPMALIYIZ
Onlar İslam hakkında konuşmak istediler. Benim de İslamofobi, Müslüman karşıtlığı ve ırkçılık hakkında konuşma şansım oldu. Bunun hakkında konuşmaya ciddi bir ihtiyaç olduğunu hissettim. Almanya'da, Alman parlamentosunda böyle bir tartışmaya ihtiyacımız vardı.
Belki de ülkede İslamofobi hakkında böylesine açık konuşan ilk kişi oldum. İslamofobiye karşı daha fazla şey yapmalıyız.
KURBANLARIN PERSPEKTİFİNDEN BAKMAYI GÖSTERMELİYİZ
Onlara kurbanların perspektifinden bakmayı göstermeliyiz. Almanya'daki Müslüman toplum buna ihtiyaç duyuyor. Ben de Alman halkının düşüncelerini değiştirmelerini ve son 20-30 yıldır yapılan tartışmaları yeniden düşünmelerini istiyorum.
AVRUPA'DA NEDEN İSLAM KARŞITLIĞI KÖRÜKLENİYOR?
Bence bunun birçok sebebi var. Almanya'da ve Avrupa'da İslamofobi uzun bir geçmişe dayanıyor. 50'li, 60'lı yıllara gidecek olursak ekonomimizin göçmenlere ihtiyacı vardı. Ama bir yandan da, İslam ile ilgili tartışmalar sürüyordu. Ayrımcılık yapan ve ırkçı bir tartışma. 11 Eylül'den sonra bu tartışma daha da güçlendi
Şunu anlamalıyız, Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler herhangi bir terör olayına karşı birlikte savaşıyor. Aslında, Orta Doğu'daki Müslüman toplum da aşırılıkçılığa karşı savaşıyor. Olayların asıl kurbanı onlar. Hepimiz biriz, hepimiz bir olmalıyız. Bence Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da camileri kapatmak, İslam'ı ve Müslümanların yaşam biçimini tartışmaya açmak akıllıca ve doğru bir şey değil. Benim bakış açıma göre, terörizmle etkili bir şekilde savaşmanın yolu bu değil.
"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" KAVRAMI
Bunun onur kırıcı bir davranış olduğunu anlayabiliyorum. Biz Hristiyanların çoğunlukta olduğu bir toplum olarak şunu anlamalıyız, agresif olmamız için hiçbir sebep yok. Müslümanların duyguları ve saldırıya uğramış hissedenlerin bakış açıları konusunda daha hassas olmalıyız.
MÜSLÜMANLAR ALMAN TOPLUMUNUN BİR PARÇASI
Açıkçası bu harika bir hikaye. Eşiyle birlikte ikisi de göçmenlerin çocukları. Bunun bizim gerçekliğimiz olduğunu anlamamız gerek. Bizim modern toplumumuz bu. Müslümanlar Alman toplumunun bir parçası. Benim mesajım şu, Türkiye kökenli insanlar bu ülkenin inşasında rol oynadı. 2. Dünya savaşında çok sayıda Alman göçmenin hayatını kurtardılar.
ORTAK BİR TARİHE SAHİBİZ
Yani uzun bir zamandır ortak bir tarihe sahibiz. Ben Türk halkını ırkçılığa karşı olan mücadelelerinde destekliyorum. İslamofobi yüzünden zarar görenler için sesimizi yükseltmeliyiz. Bu seslerin duyulması için elimden geleni yapıyorum. Almanya'daki Türkler bu toplumun bir parçası.
TÜRKİYE VE AB GÖÇ SORUNUNU BİRLİKTE ÇÖZEBİLİR
Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkinin kritik bir noktada olduğunu biliyoruz. Ben özellikle göç konusu üzerinde çalışıyorum. Hepimiz 'iş birliği' yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Türkiye ve Avrupa Birliği göç sorununu ancak birlikte çözebilir. Türkiye, Avrupa'nın bir parçası. Çok sayıda tartışma ve problem yaşansa da, biz birlikte bir bütün oluşturuyoruz. İlişkilerimiz üzerinde çalışmalıyız çünkü ortak bir tarihe sahibiz.