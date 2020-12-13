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Haberler Gündem Haberleri Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki! Alman milletvekili Helge Lindh A Haber’de: Müslümanlar ve Türkler Alman toplumunun bir parçası

Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki! Alman milletvekili Helge Lindh A Haber’de: Müslümanlar ve Türkler Alman toplumunun bir parçası

'dan Milletvekili , mecliste yaptığı bir konuşmayla gündeme geldi. Ülkedeki ve göstererek Müslümanlardan özür dilemişti. Lindh, A Haber'e konuştu ve Avrupa'nın hızla büyüyen '' sorununu anlattı. Detayları A haberler editörü aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 13.12.2020
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Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki! Alman milletvekili Helge Lindh A Haber’de: Müslümanlar ve Türkler Alman toplumunun bir parçası

Almanya'dan Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Helge Lindh, mecliste yaptığı bir konuşmayla gündeme geldi. Ülkedeki aşırı sağcı ve ırkçı partilere sert tepki göstererek Müslümanlardan özür dilemişti. Lindh, A Haber'e konuştu ve Avrupa'nın hızla büyüyen 'İslamofobi' sorununu anlattı. Detayları A Haber Dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.

Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki! Alman milletvekili Helge Lindh A Haber’de: Müslümanlar ve Türkler Alman toplumunun bir parçası

Lindh, A Haber'e konuştu ve Avrupa'nın hızla büyüyen 'İslamofobi' sorununu anlattı. Detayları A Haber Dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.

Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki! Alman milletvekili Helge Lindh A Haber’de: Müslümanlar ve Türkler Alman toplumunun bir parçası

İSLAMOFOBİYE KARŞI DAHA FAZLA ŞEY YAPMALIYIZ

Onlar İslam hakkında konuşmak istediler. Benim de İslamofobi, Müslüman karşıtlığı ve ırkçılık hakkında konuşma şansım oldu. Bunun hakkında konuşmaya ciddi bir ihtiyaç olduğunu hissettim. Almanya'da, Alman parlamentosunda böyle bir tartışmaya ihtiyacımız vardı.

Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki! Alman milletvekili Helge Lindh A Haber’de: Müslümanlar ve Türkler Alman toplumunun bir parçası

Belki de ülkede İslamofobi hakkında böylesine açık konuşan ilk kişi oldum. İslamofobiye karşı daha fazla şey yapmalıyız.

Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki! Alman milletvekili Helge Lindh A Haber’de: Müslümanlar ve Türkler Alman toplumunun bir parçası

KURBANLARIN PERSPEKTİFİNDEN BAKMAYI GÖSTERMELİYİZ

Onlara kurbanların perspektifinden bakmayı göstermeliyiz. Almanya'daki Müslüman toplum buna ihtiyaç duyuyor. Ben de Alman halkının düşüncelerini değiştirmelerini ve son 20-30 yıldır yapılan tartışmaları yeniden düşünmelerini istiyorum.

Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki! Alman milletvekili Helge Lindh A Haber’de: Müslümanlar ve Türkler Alman toplumunun bir parçası

AVRUPA'DA NEDEN İSLAM KARŞITLIĞI KÖRÜKLENİYOR?

Bence bunun birçok sebebi var. Almanya'da ve Avrupa'da İslamofobi uzun bir geçmişe dayanıyor. 50'li, 60'lı yıllara gidecek olursak ekonomimizin göçmenlere ihtiyacı vardı. Ama bir yandan da, İslam ile ilgili tartışmalar sürüyordu. Ayrımcılık yapan ve ırkçı bir tartışma. 11 Eylül'den sonra bu tartışma daha da güçlendi

Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki! Alman milletvekili Helge Lindh A Haber’de: Müslümanlar ve Türkler Alman toplumunun bir parçası

Şunu anlamalıyız, Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler herhangi bir terör olayına karşı birlikte savaşıyor. Aslında, Orta Doğu'daki Müslüman toplum da aşırılıkçılığa karşı savaşıyor. Olayların asıl kurbanı onlar. Hepimiz biriz, hepimiz bir olmalıyız. Bence Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da camileri kapatmak, İslam'ı ve Müslümanların yaşam biçimini tartışmaya açmak akıllıca ve doğru bir şey değil. Benim bakış açıma göre, terörizmle etkili bir şekilde savaşmanın yolu bu değil.

Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki! Alman milletvekili Helge Lindh A Haber’de: Müslümanlar ve Türkler Alman toplumunun bir parçası

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" KAVRAMI

Bunun onur kırıcı bir davranış olduğunu anlayabiliyorum. Biz Hristiyanların çoğunlukta olduğu bir toplum olarak şunu anlamalıyız, agresif olmamız için hiçbir sebep yok. Müslümanların duyguları ve saldırıya uğramış hissedenlerin bakış açıları konusunda daha hassas olmalıyız.

Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki! Alman milletvekili Helge Lindh A Haber’de: Müslümanlar ve Türkler Alman toplumunun bir parçası

MÜSLÜMANLAR ALMAN TOPLUMUNUN BİR PARÇASI

Açıkçası bu harika bir hikaye. Eşiyle birlikte ikisi de göçmenlerin çocukları. Bunun bizim gerçekliğimiz olduğunu anlamamız gerek. Bizim modern toplumumuz bu. Müslümanlar Alman toplumunun bir parçası. Benim mesajım şu, Türkiye kökenli insanlar bu ülkenin inşasında rol oynadı. 2. Dünya savaşında çok sayıda Alman göçmenin hayatını kurtardılar.

Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki! Alman milletvekili Helge Lindh A Haber’de: Müslümanlar ve Türkler Alman toplumunun bir parçası

ORTAK BİR TARİHE SAHİBİZ

Yani uzun bir zamandır ortak bir tarihe sahibiz. Ben Türk halkını ırkçılığa karşı olan mücadelelerinde destekliyorum. İslamofobi yüzünden zarar görenler için sesimizi yükseltmeliyiz. Bu seslerin duyulması için elimden geleni yapıyorum. Almanya'daki Türkler bu toplumun bir parçası.

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Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki! Alman milletvekili Helge Lindh A Haber’de: Müslümanlar ve Türkler Alman toplumunun bir parçası

TÜRKİYE VE AB GÖÇ SORUNUNU BİRLİKTE ÇÖZEBİLİR

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkinin kritik bir noktada olduğunu biliyoruz. Ben özellikle göç konusu üzerinde çalışıyorum. Hepimiz 'iş birliği' yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Türkiye ve Avrupa Birliği göç sorununu ancak birlikte çözebilir. Türkiye, Avrupa'nın bir parçası. Çok sayıda tartışma ve problem yaşansa da, biz birlikte bir bütün oluşturuyoruz. İlişkilerimiz üzerinde çalışmalıyız çünkü ortak bir tarihe sahibiz.

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