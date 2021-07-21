21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Alişan'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, yaklaşık bir aydır koronaya karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Dün gece hayatını kaybeden Tektaş için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kardeşini son yolculuğuna uğurlayan Alişan'ı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ayakta durmakta güçlük çekti.