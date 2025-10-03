Alıkonulan aktivistler çöldeki hapishanede!

İsrail’in Sumud Filosu’na düzenlediği baskında alıkoyduğu aktivistler, Necef Çölü’nde Mısır sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki KetzioT Hapishanesi’nde tutuluyor. A Haber ekibinden muhabir Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt, çöl ortasındaki bu hapishane önünden son gelişmeleri aktardı. İsrail ayrıca 4 İtalyan aktivisti sınır dışı etti. Sumud’un son teknesine yapılan baskının ardından yüzlerce aktivist gözaltına alınırken, Gazze rotasında ilerleyen Özgürlük Filosu da dünya kamuoyunun gündeminde.

