Ali Erbaş hutbeye neden kılıçla çıktı? Minbere neden yeşil sancaklar asıldı? İşte yanıtı

Ayasofya 86 yıl sonra bugün kılınan cuma namazıyla birlikte özüne döndü ve cami olarak yeniden ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde yıllar sonra ilk hutbeyi okudu. Erbaş, peki hutbeye hutbeye neden kılıçla çıktı? Minbere neden yeşil sancaklar asıldı? Tarihçi Prof. Dr. Haluk Selvi bu soruların yanıtını A Haber canlı yayınında açıkladı.

86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ilk hutbeyi verdi. Peki Erbaş hutbeye elinde kılıçla neden çıktı? Minbere asılan yeşil sancaklar ne anlama geliyor? Bu soruları A Haber canlı yayınına katılan Tarihçi Prof. Dr. Haluk Selvi yanıt verdi.

Selvi; "İslam geleneğinde kılıç kuşanmak çok önemli bir hadise... Fethedilen bir beldede ilk önce büyük bir ibadethane camiye çevrilir. O beldeyi fethetmiş olan kişi hutbeye çıkar hutbe irad eder ve bunu kılıç kuşanmış olarak yapar. Bu İslam kültürünün bir geleneği. Aynı zamanda yeşil sancaklarla mihrabın donatılması da İslam'ın sembolü olan yeşil renginin ifadesidir. Aslında bugün kılıç kuşanma geleneği Anadolu'da bir çok şehirde bu gelenek devam ettiriliyor. Kocaeli'nde Orhan Camii fethin bir simgesi olarak imamın belinde kılıçla her cuma minbere çıkıp hutbe verdiği bir mekandır. Bunu devam etmesi çok anlamlıdır." ifadelerini kullandı.