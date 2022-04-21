21 Nisan 2022, Perşembe
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Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun HDP sessizliği! Operasyona savaş diyen HDP’ye ses çıkmadı
Millet İttifakı terör operasyonu söz konusu olduğunda HDP'nin açıklamalarına sessiz kalıyor. Son olarak CHP ve İYİ Parti, HDP'nin Pençe-Kilit operasyonuna karşı tutumuna sessiz kaldı. Bir gün arayla grup toplantıları yapan Akşener ve Kılıçdaroğlu, HDP'nin operasyonu savaş olarak tanımlamasına tek bir yorum yapmadı.