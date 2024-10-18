18 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Aksaray'daki otobüs kazası kamerada!

Aksaray'daki otobüs kazası kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2024 10:22
Güncelleme:18.10.2024 10:23
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kaza anının görüntülerini paylaştı.
Çin’de çip alarmı!
Çin'de çip alarmı!
Aksaray’daki otobüs kazası kamerada!
Aksaray'daki otobüs kazası kamerada!
Aksaray Valisi Kumbuzoğlu A Haber’de
Aksaray Valisi Kumbuzoğlu A Haber’de
İşte Rojin’in internette yaptığı aramalar!
İşte Rojin'in internette yaptığı aramalar!
Yahya Sinvar öldürüldü iddiası
Yahya Sinvar öldürüldü iddiası
Netanyahu ateşkes çağrılarını reddetti
Netanyahu ateşkes çağrılarını reddetti
A Haber İsrail’in saldırdığı Lübnan’da!
A Haber İsrail’in saldırdığı Lübnan’da!
İsrail Orta Doğu planlarının şifresi!
İsrail Orta Doğu planlarının şifresi!
Beyrut’ta korkutan patlama!
Beyrut'ta korkutan patlama!
Sivas’ta 4,7 ve 4,1’lik deprem!
Sivas’ta 4,7 ve 4,1’lik deprem!
Lübnan’dan havayoluyla ilk tahliye!
Lübnan’dan havayoluyla ilk tahliye!
Ulaşım süresi 55 dakikaya iniyor
Ulaşım süresi 55 dakikaya iniyor
Daha Fazla Video Göster