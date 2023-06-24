Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç Tanju Özcan'ı bombaladı: FETÖ’yü son 25 günde mi gördü? Sen suç ortağısın!

Geçtiğimiz dönemlerde CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen ve yaklaşık 15 gün önce partiye geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir kez daha partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Karar sonrası "Değişim ve Adalet" yürüyüşü başlatacağını ilan ederek Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceğini söyleyen Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden de Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Özcan, "Kılıçdaroğlu’nu, Atatürk’ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi. Öte yandan usta kalem Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, A Haber'de Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağı açmasını çok çarpıcı bir dille yorumladı. Genç, “FETÖ’yü son 25 günde mi gördü? Sen suç ortağısın! Türkiye uçurumdan döndü” dedi.

HİKMET GENÇ'TEN A HABER'DE ÖZCAN'A YAYLIM ATEŞİ

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'nde Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağı açmasını çok çarpıcı bir dille yorumladı.

Tecrübeli yazar Genç şunları kaydetti:

"Özcan'a göre Orta Doğu ve Balkanlar'ın en kötü lideri Kılıçdaroğlu! 'Yeni anladım' diyor ve bunu bize anlatmaya çalışıyor. Bir de 'FETÖ'cüler cirit atıyor' diyor. Kılıçdaroğlu için 'Hem korkak, lider değil, basiretsiz hem diktatör' diyor. Bunu herkes söylüyor da Tanju Özcan çok medyatik bir adam iş ona kadar düşmüş yani.

"FETÖ'YÜ SON 25 GÜNDE Mİ GÖRDÜ?"

Yeni mi keşfediyorsunuz bunları? Her halde son 25 gündür fark ettiler. FETÖ'cüler cirit atarken 12 defa kaybetmiş adam ilk defa mı kaybediyormuş ki! Kime ne anlat anlatıyorsunuz. Özcan'ın CHP'de çıkışları var adaylık sürecinde 'Aday olamıyorsanız çekilin ben olayım' diye. Fakat şimdi ne eleştiri yaparsa yapsın başta meslektaşlarım olmak üzere benim için bir kıymeti harbiyesi yok.

"BU ÜLKE 14-28 MAYIS'TA UÇURUMUN KÖŞESİNDEN DÖNDÜ"

Çok iddialı bir şey söyleyeceğim çok iddialı ama… Bu ülke 14-28 Mayıs'ta uçurumun köşesinden döndü! Döndük. Biz bu Tanju Özcan'ın söylediklerini 10 yıldır yazıp çiziyoruz. Hatta son 5-6 yıldır Kandil'den söz ediyoruz. Özcan'a ve akıl eden arkadaşlara, değişim diyenlere, diktatör diyenlere bunları söylüyorduk.

"SUÇ ORTAĞISIN SEN SUÇ ORTAĞI"

'Demokratik' dedikleri masayı (Millet İttifakı) anlattık. Özcan yeni mi keşfettin? Suç ortağısın sen suç ortağı. 'Kendi koltuğun tehlikeye girdiğinde ya da yeni koltuk arayışına çıktığında mı fark ettin?' diye bunları adama sorarlar. Benim sorduğum adam da o"