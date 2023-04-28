28 Nisan 2023, Cuma
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Akit Medya'daki yangın neden uzun süre söndürülemedi? İBB'nin ihmali mi var?
İstanbul Küçükçekmece'de de 8 katlı binada çıkan yangın 14 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangın neden uzun süre söndürülemedi? Yaşananları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Sabri Şahsuvar anlattı. İBB'nin ihmalini eleştiren Şahsuvar, "Akit Medya'ya bedel ödetilmek isteniyor" dedi.