Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem! Deprem anından ilk görüntüler

Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya ve birçok ilden hissedildi. Depremin şiddetinin yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ersoy, "Tsunami olasılığı var. 6'yı geçen depremlerden sonra büyük dalgalar oluşabilir." dedi.