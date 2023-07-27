27 Temmuz 2023, Perşembe
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Akdeniz kıyılarında dumanlar yükseliyor! Ülkeler alevlerle boğuşuyor, Cezayir’de 12 kişi can verdi
Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Cezayir, Suriye… Akdeniz'in her bir köşesi alevler içerisinde. Kontrol altına alınamayan yangınlar her geçen saat yeni bir noktaya sıçrarken felaket bölgelerinde tahliye çalışmaları da devam ediyor. Cezayir’de araba içerinde yer alan 12 kişi yanarak can verdi.