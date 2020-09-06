"Akdeniz Fırtınası" ne mesaj veriyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Türkiye'den Yunanistan ve Fransa'ya karşı Doğu Akdeniz'de karşı hamle geldi. KKTC ve Türkiye "Akdeniz Fırtınası" 2020 tatbikatını başlattı. Oruç Reis sismik araştırma faaliyetlerini sürdürürken, bölgede Yunanistan Avrupa'dan aldığı destekle gerginliği tırmandırma peşinde... Milli Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklamasında bölgede tahriklere izin verilmeyeceğini belirtti. Peki Türkiye bölgede "Akdeniz Fırtınası" tatbikatıyla bölgede ne mesaj vermek istiyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Tarık Oğuz A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Oğuz, "Artık görüyorsunuz ki diplomatik yöntemlerle bu sorun çok çözülebilecek gibi görünmüyor. Askeri metodlar artık hiç olmadığı kadar işin içine girmiş durumda" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi tırmanarak sürüyor. Türkiye, konunun diplomatik yollarla çözüme kavuşmasından yana olduğunu bildirirken, kabadayılığa ve dayatmalara müsaade etmeyeceğini kararlı açıklamaları ile bildirdi. Fransa'yı arkasına alan Yunanistan ise haksız istekleri nedeniyle masadan kaçıyor ve gerilimi daga da artırmayı hedefliyor. Türkiye, bölgede arama çalışmalarının yanı sıra askeri tatbikatlarla da Yunanistan'a gözdağı veriyor. Son olarak 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı başladı. KKTC ile yapılan tatbikatın mesajlarını A Haber canlı yayınında Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Tarık Oğuz değerlendirdi.

"TÜRKİYE KENDİNE POSTA KONULAMAYACAĞINI SÖYLÜYOR"

Oğuz, Akdeniz Fırtınası tatbikatının çok derin anlamlar içerdiğini ve Türkiye'nin kendini hedef almayı planlayan tüm ülkelere gücünü gösterdiğini söyledi. Oğuz şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin vermek istediği mesaj çok açık. Kendine yakın bölgede kendisine posta koyulamayacağını söylüyor. Üst bir perdeden askeri hazırlıkların en son noktaya geldiğini gösteriyor. Kriz bir şekilde tırmanır, başka bir mecraya evrilirse askeri anlamda gerekli tüm cevabın verilebileceğini söylemeye çalışıyor Türkiye.

"ARTIK SORUN DİPLOMATİK YOLLAR İLE ÇÖZÜLEBİLECEK GİBİ DURMUYOR"

Çarpıcı ifadeler ile sözlerine devam eden Oğuz, şöyle konuştu:

Artık görüyorsunuz ki diplomatik yöntemlerle bu sorun çok çözülebilecek gibi görünmüyor. Askeri metodlar artık hiç olmadığı kadar işin içine girmiş durumda. Ne kadar sağlam durursanız o kadar sonuç elde edersiniz. Türkiye bu mesajı vermeye çalışıyor.

TÜRKİYE VE KKTC'DEN TATBİKAT

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de gerçekleştirilecek tatbikat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra ediliyor.