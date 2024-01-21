Akdağ Türkiye’nin 49. Milli parkı oldu! Milli park 15 bin 933 hektara çıkarıldı

Afyonkarahisar ve Denizli sınırları içinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Milli Park" ilan edildi. Böylelikle Akdağ, Türkiye'nin 49'uncu milli parkı oldu. Flora ve fauna zenginliğine sahip park, nesli tehlike altındaki türlere de ev sahipliği yapıyor.

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