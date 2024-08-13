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AK Parti'ye kaç isim katılacak? Sayı verildi! Milletvekili ve belediye başkanı...

AK Parti'ye kaç isim katılacak? Sayı verildi! Milletvekili ve belediye başkanı...

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.08.2024 12:52
Güncelleme:13.08.2024 12:53
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yarınki törende AK Parti'ye ilçe ve belde belediye başkanı noktasında en az 15, milletvekili noktasında ise 2 katılım olacağını açıkladı.
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