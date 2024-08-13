13 Ağustos 2024, Salı
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AK Parti'ye kaç isim katılacak? Sayı verildi! Milletvekili ve belediye başkanı...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yarınki törende AK Parti'ye ilçe ve belde belediye başkanı noktasında en az 15, milletvekili noktasında ise 2 katılım olacağını açıkladı.