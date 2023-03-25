AK Parti’nin ve Başkan Erdoğan'ın oy oranı ne kadar? Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz son verileri paylaştı

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime gidecek. Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin seçileceği bu dönemeçte vatandaşlar AK Parti'nin son oy oranını merak ediyor. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, A Haber’de partisinin ve Başkan Erdoğan’ın son oy oranlarını duyurdu.