26 Mart 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti’nin ve Başkan Erdoğan'ın oy oranı ne kadar? Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz son verileri paylaştı
Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime gidecek. Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin seçileceği bu dönemeçte vatandaşlar AK Parti'nin son oy oranını merak ediyor. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, A Haber’de partisinin ve Başkan Erdoğan’ın son oy oranlarını duyurdu.