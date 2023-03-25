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AK Parti’nin ve Başkan Erdoğan'ın oy oranı ne kadar? Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz son verileri paylaştı

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Giriş: 25.03.2023 23:55
Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime gidecek. Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin seçileceği bu dönemeçte vatandaşlar AK Parti'nin son oy oranını merak ediyor. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, A Haber’de partisinin ve Başkan Erdoğan’ın son oy oranlarını duyurdu.
AK Parti ve Başkan Erdoğan’ın oy oranı
AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın oy oranı
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