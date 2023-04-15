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AK Parti'nin vaatleri gençleri heyecanlandırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 10:57
AK Parti Seçim Beyannamesi’nde yer alan vaatler gençleri de heyecanlandırdı. Üniversitelerin yurtdışında kampüs projesi gençlerin en fazla dikkatini çeken projelerden biri. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
AK Parti’nin vaatleri gençleri heyecanlandırdı
AK Parti'nin vaatleri gençleri heyecanlandırdı
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