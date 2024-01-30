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AK Parti’nin seçim beyannamesi! Vatandaşları ne bekliyor? Uzmanlar A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 11:05
AK Parti'de adaylarının açıklanmasının ardından gözler seçim beyannamesine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün kamuoyu ile paylaşacağı beyannamede, "gerçek belediyecilik" vurgusu yapılacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan isimler değerlendirdi.
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