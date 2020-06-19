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AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Şentop'tan flaş açıklama | VİDEO

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Giriş: 19.06.2020 17:39
Güncelleme:19.06.2020 17:42
Son dakika haberi... AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop, açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesine de değinen Şentop, "Yaklaşık 1 saat kadar önce sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Esas gündem Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgiliydi. Benim 24 Şubat 2019'daki seçimde de bana MHP milletvekilleri destek vermişlerdi. Hem teşekkürlerimi ifade ettim hem de yeni dönemde destek konusunda kendileriyle görüştük." dedi.

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı gösterilen Mustafa Şentop gazetecilerle ilk duygularını paylaştı.

Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Meclis Başkanlığı Başkanlık Divanı ve partilerin grup yönetimleri ile ilgili tespitler seçimler yapılıyor. 12 Temmuz'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılmıştı. 12 Temmuz'da ilk dönem tamamlanmış olacak, 27. yasama dönemi içerisinde. İç tüzüğe göre 10 gün önce süreç başlıyor. 5 gün adaylık, 5 günlük seçim süreci. Bu konuyla ilgili değerlendirmeler, istişareler yapıldı. Milletvekili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun, Cenab-ı Hak mahçup etmesin. Yaklaşık 1 saat kadar önce sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Esas gündem Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgiliydi. Benim 24 Şubat 2019'daki seçimde de bana MHP milletvekilleri destek vermişlerdi. Hem teşekkürlerimi ifade ettim hem de yeni dönemde destek konusunda kendileriyle görüştük. Kendileri olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler."

Şentop'tan flaş açıklama
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