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AK Parti'nin "Ey Vatanım Can Vatanım" 23 Nisan klibinde sembol projeler! "Şimdi asın bayrakları"

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Giriş: 23.04.2023 00:36
AK Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel "Ey Vatanım, Can Vatanım" isimli bir video yayımladı. Videoda AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye kazandırılan sembol projelere yer aldı. Bu anlamlı klip kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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