AK Parti'nin A Takımı belli oldu! İşte yeni grup başkanı ve grup başkanvekili

AK Parti'nin A Takımı belli oldu. Abdullah Güler AK Parti'nin yeni dönemdeki Grup Başkanı olarak seçildi. Grup Başkanvekiline ise Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdülhamit Gül ve Bahadır Yenişehirlioğlu getirildi.